Përfaqësuesit e mediave ndërkombëtare vizituan FSK-në

Komanda e Gardës Kombëtare në Pomozotin, u vizitua nga ekipi i gazetarëve ndërkombëtarë nga Gjeneva, përfaqësues të mediave botërore të cilët po qëndrojnë për vizitë në Kosovë.

Gazetarët u mirëpritën nga zëvendësministri i Mbrojtjes, Shemsi Syla, Komandanti i Gardës Kombëtare gjeneral brigade Naim Haziri, ushtrues detyre i Shefit të Shtabit, kolonel Ejup Maqedonci si dhe oficerë të FSK-së.

Para të pranishmëve fjalën e mori zëvendës ministri i Mbrojtjes, Syla, i cili pasi u uroi mirëseardhje, i njoftoi me misionin e FSK-së ku theksoi “Kosova është një vend i vogël, me ushtri të vogël, por ushtria e jonë është e trajnuar mirë dhe e pajisur me standarde të NATO-s. Ne nuk jemi kërcenim për askënd, por mund të ndihmojmë çdokënd”.