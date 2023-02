Vitia në Kuvendin e OMK: Qeveria ka filluar me veprime të rëndësishme për ndryshimin e gjendjes në shëndetësi

Ministri i Shëndetësisë, Dr. Arben Vitia ishte i pranishëm në Kuvendin e Odës së Mjekëve të Kosovës (OMK).

Me këtë rast ministri iu drejtua anëtarëve të OMK-së me një fjalë rasti ku i falenderoi mjekët për kontributin e dhënë në sistemin shëndetësor, në mënyrë të veçantë në vitet e fundit gjatë ballafaqimit me pandeminë COVID-19.