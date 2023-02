Mehaj: Vazhdojmë me validimin e njësive të këmbësorisë

Ministri i Mbrojtjes, Armend Mehaj ka njoftuar se Regjimenti i Tretë i Këmbësorisë i Komandës së Forcave Tokësore, ka realizuar ushtrimin fushor në poligonin taktik në Cerrnushë të Mitrovicës, me municion real dhe me këtë rast ka bërë validimin e dy skuadrave të Kompanisë B.

Mehaj në postimin e tij në Facebook ka thënë se gjatë realizimit të këtij ushtrimi dyjavor, ushtarakët tanë janë aftësuar në qitje me zjarr preciz, kontroll dhe komandë të zjarrit në nivel individual, stërvitje të ekipit për manovrim me zjarr real, si dhe stërvitje të skuadrave me zjarr shkollor dhe atë real.