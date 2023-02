Kryeministri Kurti: Do ta themelojmë strukturën për hartimin e Strategjisë Kundër Korrupsionit

Në mbledhjen e 130-të të Qeverisë, kryeministri, Albin Kurti ka deklaruar se po e nis me një pikë të rëndësishme rendin e ditës ku do ta themelojnë strukturën për hartimin e Strategjisë Kundër Korrupsionit.

Kurti ka thënë se në këto gati dy vite të qeverisjes kanë dëshmuar bindshëm dhe në vazhdimësi vullnetin për të luftuar krimit dhe korrupsionin, si dhe për reforma në drejtësi e në administratën publike, edhe përmes veprimeve të përditshme, edhe përmes vlerësimeve vjetore të raporteve ndërkombëtare sikurse ai i indeksit të të Transparency International ose i Raportit të Bashkimit Evropian për vendin.

Krahas vullnetit dhe guximit për të zbatuar ligjet në fuqi, kemi miratuar këtu edhe ligje të tjera, që do të jetësonin reformat e programit tonë qeverisës dhe ndryshimet për të cilat qytetarët tanë votuan masivisht dy vite më parë. Ligji për Këshillin Prokurorial, që parasheh reformën në sistemin e drejtësisë; mandej ligji për Zyrtarët Publikë, që parasheh reformën në administratën publike; dhe ligji për Byronë për Konfiskimin e Pasurisë së Pajustifikueshme, që parasheh luftimin e korrupsionit dhe padrejtësive, janë disa prej këtyre.

Kurti tha se jo për rastësi, të tre këto ligje, bashkë me Ligjin për masat e përkohshme mbrojtëse të furnizimit me produkte themelore për qytetarë, nëpërmjet të cilit bëhej parandalimi i abuzimit me rritjen e çmimeve të produkteve bazë, janë dërguar në Gjykatën Kushtetuese nga opozita parlamentare. Madje, Ligji për Këshillin Prokurorial ka më shumë se gjashtë muaj që është në trajtim.

E pavarësisht kësaj, përkushtimi ynë mbetet po i njëjti, zelli vetëm edhe më i madh, ecja jonë nuk do të ndalet. Sot, po e bëjmë hapin e radhës, me Strategjinë kundër Korrupsionit, të cilën jam i bindur që me shumë kënaqësi do ta votojmë në këtë mbledhje gjithsecili prej nesh.

Në historinë 15-vjeçare të shtetit të pavarur të Kosovës nuk mbahet mend, që kaq shumë ligje të jenë kontestuar në Gjykatën Kushtetuese brenda një kohë kaq të shkurtër. Kontestimi i tyre është përpjekje dëshpëruese për paralizim të reformave. Njëkohësisht është kundërshtim i hapur i nevojës shoqërore, i kërkesës qytetare dhe i vullnetit demokratik të 14 shkurtit 2021, thuhet në komunikatën për media e ZKM-së.