KMDLNj: Bastisja e një udhëheqësi të një mediumi social në prag të fillimit të gjykimit kuptohet si porosi kërcënuese

Pas bastisjes së banesës e së Adil Behramaj ish-këshilltar i Hashim Thaçit, nga policë e hetuesit e EULEX-it dhe Gjykatës Speciale, Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave e Lirive të Njeriut, ka reaguar duke thënë se bastisja e banesës së Behramajt, paraqet vazhdimësi të bastisjeve të ish- bashkëpunëtorëve të ngushtë të presidentit të arrestuar, Hashim Thaçi e që është një presion për faktin se shumica e tyre, në një mënyrë apo tjetër janë angazhuar në ekipin mbrojtës të presidentit Thaçi. Disa prej tyre janë marrë në pyetje në cilësinë e të dyshuarit, ka edhe aktakuza të ngritura dhe fitohet përshtypja e një fushate frikësimi, përmes presionit dhe kërcënimit, për ta pamundësuar apo për ta zvogëluar mundësinë e mbrojtjes. Në anën tjetër, po këta hetues dhe po kjo Gjykatë nuk lë asnjë gur pa lëvizur për të siguruar dëshmitarë (qoftë edhe të rrejshëm në mesin e tyre edhe nga radhët e policisë, ushtrisë dhe paramilitarëve të Serbisë) si dhe material akuzues të sajuar nga Prokuroria e Serbisë gjë që krijon të gjitha kushtet për një gjykim të padrejtë, të pabarabartë dhe të ndikuar politikisht dhe grupet e interesit.

Policë dhe hetues të EULEX-it dhe të Gjykatës Speciale, për më shumë se 10 orë bastisën banesën e Adil Behramaj, ish- këshilltarit të presidentit të Republikës së Kosovës që tani po mbahet në arrest në Burgun e Hagës. Bastisja u bë me urdhër të gjykatësit të procedures paraprake dhe këtë bastisje e bënë hetues dhe policë të pauniformuar, me rroba civile ndërkaq policët e Policisë së Kosovës siguronin objektin ku bëhej bastisja, pa pasur asnjë qasje në lokacionin e bastisjes. Banesa e Adil Behramaj është në lagjen “Arbëria“ dhe bastisja ka filluar në orët e hershme të mëngjesit duke përfunduar pas më shumë se 10 orëve. Adil Behramaj ishte këshilltar i presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi që aktualisht mbahet i paraburgosur në njësinë e paraburgimit të kësaj gjykate në Hagë. Gjithashtu duhet të theksohet se Behramaj ishte drejtor i një mediumi, “Demokracia.com“ e që në shumë raste merrej me punën e kësaj Gjykate, në kuadër të mandatit që e ka si një medium për krijim dhe informim të opinionit për punën e kësaj gjykate.

Sipas informatave të KMDLNj, bastisja ka qenë jashtëzakonisht e detajuar duke mos lënë vend pa kontrolluar. Gjithashtu, sipas informatave të KMDLNj gjatë bastisjes nuk janë shkaktuar dëme materiale dhe as nuk është përdorur asnjë llojë force, as fizike e as psikike. Hetuesit dhe policët civilë kanë patur autorizim dhe leje për bastisje me të cilën janë njoftuar avokati i autorizuar sikur edhe Behramaj që nënkupton se janë përfillur të gjitha procedurat ligjore dhe se në rastin konkret nuk mund të flitet për tejkalim të autorizimeve ligjore apo shkelje e të drejtave të njeriut. Pas bastisjes është bërë regjistrimi dhe përpiluar lista e materialeve të konfiskuara siç edhe e parasheh procedura ligjore.

Bastisja e një udhëheqësi të një mediumi social pikërisht tani dhe në prag të fillimit të gjykimit lehtësisht mund të kuptohet si porosi kërcënuese ndaj të gjithëve që nuk ndajnë mendimin me mënyrën dhe punën që e bënë kjo Gjykatël. Aq më parë që liria e shtypit, e shprehjes është e garantuar me të gjitha dokumentet kombëtare dhe ndërkombëtare për faktin se është e drejtë elementare e njeriut.

Çdo i arrestuar ka të drejtë për një mbrojtje efektive para gjykates që nënkupton edhe avokatët për të cilët përcaktohet vet, për ekipin mbështetës ku janë të përfshirë ekspertë të fushave të ndryshme, për ish- bashkëpunëtorë sikur edhe për njohës të të drejtave të njeriut. Po të njëjtat të drejta i ka edhe pala e dëmtuar, viktima.

Duke krijuar këtë barazpeshë të përfaqësimit dhe të drejtave midis të të akuzuarit dhe viktimave, krijohen kushtet për një proces të drejtë, fer dhe të paanshëm.

Ndërkaq, marrja në pyetje, akuzimi, kërcënimi, ngritja e aktakuzave për ish- këshilltarët dhe ish bashkëpunëtorët, në rastin konkret të presidentit Thaçi e prishë këtë barazi dhe i pakëson të drejtat e të arrestuarit për një mbrojtje efektive. Askush nuk duhet dhe nuk mund të përndiqet për shkak të një të kaluare apo aktivitetit politik e që ndërlidhet me kohën kur ishte presidenti aktual në pozitë përveç nëse ka dëshmi të pakundërshtueshme për përfshirje në ndonjë aktivitet që sanksionohet me ligjet në fuqi. Për këtë fjalën e fundit dhe përgjegjësinë e vetme e ka Gjykata kompetente, pas një vendimi të formës së prerë.

Informimi i drejtë nuk e pengon asnjë proces gjyqësor, përkundrazi vetëm sa i ndihmon. Në rastin konkret, çdo përpjekje për frikësim apo shantazhim të Behramaj për shkak të aktivitetit informativ (nëse është kjo arsyeja e bastisjes) konsiderohet si i papranueshëm, i dënueshëm dhe në kundërshtim me të drejtat e njeriut.

Në kohën e ish – Jugosllavisë, në rast se dikush i pengonte regjimit dhe se regjimi nuk kishte prova të mjaftueshme për ta dënuar, aplikohej një ligj – llastik, i famshmi Ligji për Propagandë Armiqësore me të cilin dënoheshin deri me 10 vjet burg. Ishin dënuar shumë shqiptarë me këtë ligj.

Gjykata Speciale këtë e ka përkthyer në një vepër; Pengimi i drejtësisë, blerje, ndikim dhe frikësim i dëshmitarëve dhe, mbi këtë bazë përndiqen të gjithë ata që e kanë patur një të kaluar të përbashkët politike me të arrestuarit.

Në bazë të monitorimit të punës së Gjykatës Speciale, që nga intervistimi e deri te shqiptimi i dënimit, KMDLNj konstaton se vetëm një numër i vogël i të intervistuarve e bënë publike intervistimin dhe cilësinë në të cilën është ftuar, dëshmitarë, i dyshuar apo si viktimë.

KMDLNj edhe më herët ka reaguar duke rekomanduar të gjithë ata që ftohen për intervistë ta bëjnë publike këtë ftesë dhe vetëm atëherë do ta mësonim se numri i të ftuarve për intervistim është shumë më i madh se ai që njihet. Duhet, gjithashtu ta bëjnë të qartë edhe për çka janë intervistuar.

KMDLNj nuk e sheh të nevojshme fare praninë e policisë së Kosovës gjatë bastisjes aq më parë që ata shpërfillen, nuk lejohen të marrin pjesë në bastisje dhe përdoren si “punëtorë krahu“ për sigurimin e hapësires rreth objektit që bastiset. Sikur të ishin ndonjë kompani private e sigurimit e jo një institucon i besueshëm dhe profesional, thuhet në komunikatën për media e KMDLNj-së.