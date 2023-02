Mehaj: E mira do të triumfojë mbi të keqen dhe se Ukraina do të dalë fitimtare në të drejtën e saj

Ministri i Mbrojtjes, Armend Mehaj ka deklaruar se Kosova është krenare që u rreshtua me botën demokratike kundër agresionit rus. Kosova është e përkushtuar të vazhdojë mbështetjen në kuadër të Grupit të Kontaktit për Ukrainën, ku jemi anëtar krah për krah me aleatët tanë nga NATO dhe BE.

Mehaj në postimin e tij në Facebook ka thënë se regjimet autokratike mbesin kërcnim për paqen kudo në botë, por edhe në rajonin tonë. Serbia me regjimin e saj autokratik mbetet aleati i vetëm i Rusisë në fqinjësinë tonë. Por, edhe ne mbesim të palëkundur në orietimin tonë drejt NATO-së dhe BE-së.