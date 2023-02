Policia identifikon dy të mitur për vjedhje në zyrën e gjendjes civile në Gjonaj, Prizren

Policia ka marre informatën se persona të dyshimtë kanë depërtuar në brendësi të zyrës së gjendjes civile në Gjonaj të Hasit, Prizren.

Ankuesi “Zyrtar i lartë” përgjegjës i zyrës së gjendjes civile ka raportuar se persona të dyshuar deri atëherë të panjohur, kishin thyer xhamin e dritares dhe kishin depërtuar në brendi të zyrës dhe nga aty kishin vjedhur vulën zyrtare të gjendjes civile.

Sipas ankuesit kjo zyre punon dy dite në jave dhe që nga dita e enjte me datë 16.02.2023 kur është mbyllur në ora 15:30 ka qene gjithçka në rregull, ndërsa me datë 21 shkurt 2023, në ora 08:30 është vërejtur se ishte kryer vjedhja, në këtë objekt nuk ka roje e as kamera te sigurisë.

Në vendin e ngjarjes ka dale patrulla policore, hetuesi kujdestar si dhe forenzika.

Lidhur me rastin është konsultuar prokurori kujdestar i cili ka urdhëruar qe te iniciohet rasti si Vjedhje e rende i cili shkon ne procedure te rregullt, rasti nën hetime.

Pas një pune intensive hetimore nga Njësiti i hetuesisë Stacioni Policor Prizren, me datë 24.02.2023, është arritur që të gjendet vula e vjedhur. Vula në fjalë është gjetur e thyer në pjesën e kornizës, por pjesa bazike e pa dëmtuar, po ashtu janë identifikuar dy të dyshuar, të njëjtit pranojnë se kanë kryer këtë vepër.

Dy të dyshuarit janë nën moshën 14 vjeçare. Për rastin në fjalë është informuar prokurori kujdestar, Prokuroria Themelore Prizren, Departamenti për të Krime të Rënda, me rekomandim të së cilit ky rast do të mbyllet me Raport të Veçante, pasi që të dyshuarin nuk mbajnë përgjegjësi penale. Vula në fjalë do të ju kthehet personit përgjegjës, thuhet në postimin në Facebook të PK-së.