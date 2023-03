ORCA: Ndryshimet në ligjin për Agjencinë e Akreditimit, Kali i Trojës në cilësinë e arsimit

Organizata për Rritjen e Cilësisë në Arsim (ORCA) ka mbajtur një aksion për demaskimin e përpjekjeve të dyshimta për ndërhyrje në këtë ligj të deputetit të LVV-së, Ardian Gola.

Pas një pune shumë të gjatë të grupeve punuese, konsultave me ekspertë, diskutimeve publike, rekomandimeve të zyrtarëve të ENQA-s dhe EQAR-it lidhur me projektligjin për Agjencinë e Kosovës për Akreditim, u hartua drafti, në të cilin pas kalimit fillestar në Komisionin për Arsim të Kuvendit, me iniciativë të kryetarit Ardian Gola u propozuan disa ndryshime të fundit të cilat e degjenerojnë ligjin në tërësi.

Tendencat e vazhdueshme të deputetit Ardian Gola mbeten të paqarta për ORCA-n, por të dyshimta gjithsesi. Në fillim i njëjti pat lobuar aktivisht për dobësimin e Këshillit Shtetëror të Cilësisë që shërben si bord i agjencisë, duke provuar që kompetencat për akreditim t’ia delegojë komisionit të ankesave, çka u kundërshtua në një takim publik me Komisionin nga vetë Presidenti i EQAR-it, institucion ky prej të cilit Kosova ishte përjashtuar për shkak të ndërhyrjeve politike. Pasi dështoi kjo tentativë që ORCA e sheh si fitimprurëse për sektorin privat të arsimit të lartë, deputeti Gola ka bërë ndërhyrje në draftin origjinal të projektligjit duke ndryshuar nenet që lidhen me akreditimin krahas nivelit të studimeve, gradës shkencore dhe publikimeve shkencore që duhet t’i kenë bartësit e programeve në proces të akreditimit.

Së fundmi deputeti Gola ka ardhur me propozimin që standardet e akreditimit të përcaktohen përmes udhëzimeve administrative nga ministria. Ndërkaq, para kësaj tentative Gola kishte një përpjekje tjetër destruktive krahas ligjit duke provuar t’i betonizojë standardet e akreditimit. Të gjitha këto ndërhyrje janë bërë me qëllim që t’ia marr Agjencisë rolin kryesor që ka e që është përcaktimi i kritereve të akreditimit të cilat përcaktohen ekskluzivisht nga manualet e akreditimit që i nxjerrë Agjencia e Akreditimit, që burojnë nga standardet evropiane të përcaktuara nga ENQA dhe EQAR (standardet ESG). Përcaktimi i tyre në ligj e bën të pamundshëm avancimin e tyre në të ardhmen, apo përcaktimi i tyre nga Ministria ia merr funksionin kryesor të Agjencisë çka është detyrim për Agjencinë kur të bëhet anëtare me të drejta të plota në ENQA dhe EQAR. Rrjedhimisht, tentativa për fiksim të standardeve apo përcaktim të tyre nga politika është edhe pengim i avancimit të Agjencisë në rrugëtimin e saj drejt anëtarësimit të plotë në ENQA dhe EQAR si dhe përpjekjeve për cilësi në Arsimin e Lartë në Kosovë.

ORCA e kundërshton këtë lloj abuzimi me fuqinë dhe mospërfillje të gjithë punës së deritashme për draftin origjinal të projektligjit nga ana e kryetarit të Komisionit për Arsim. ORCA dyshon se kjo nuk do të mund të bëhej e mundur pa bashkëpunimin e Ministres së Arsimit Arbërie Nagavci, cila si sponzorizuese e ligjit ka të drejtë të mos lejojë deviacione të tilla që e deformojnë kualitetin e ligjit e si rrjedhojë cilësinë në arsimin e lartë. ORCA kërkon që drafti që vendoset për votim para deputetëve të jetë ai për të cilin ka pasë konsensus shoqëror, të ekspertëve dhe zyrtarëve evropianë që është krijuar në procesin e deritashëm të hartimit të draftit origjinal.

ORCA rikujton se institucionet publike në përgjithësi, e deputetët në veçanti duhet të afirmojnë dhe mbrojnë interesin publik e jo interesat e grupeve që u përkasin apo bizneseve që mund të kenë lidhje me ta, thuhet në postimin në Facebook të ORCA.