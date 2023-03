Komuna e Prishtinës: Të vendosen pajisjet për matjen e nivelit të zhurmës në hapësirat e gastronomisë

Komuna e Prishtinës njofton se me rregulloren e re në fuqi për matjen e zhurmës, subjektet afariste në sektorin e gastronomisë në Kryeqytet obligohen të furnizohen me pajisje që masin nivelin e zhurmës së emituar jashtë, rrjedhimisht të pajisen me certifikatë që përcakton orarin e punës dhe decibelët e lejuar.

Prandaj Komuna me mirëkuptim kërkon ta ndan thirrjen përmes së cilës ftohen subjektet afariste si kafenetë, restorantet, baret, klubet e natës dhe të gjitha hapësirat e gastronomisë në kuadër të lokaleve që ushtrojnë veprimtari të ndryshme, të shfrytëzojnë afatin e aplikimit deri më 13.03.2023 në ora 16:00, për vendosjen e pajisjeve për matjen e nivelit të zhurmës, thuhet në komunikatën për media e Komunës së Prishtinës.

Aplikimi online mund të bëhet duke klikuar në linkun : https://apliko.ndotja-akustike.com/

Ndërsa, aplikimi fizik mund të bëhet në sportelin nr.1, kati përdhesë, ndërtesa e vjetër i Komunës

