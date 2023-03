Me ftesë të autoriteteve franceze, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku do të qëndrojë për vizitë zyrtare në Paris.

Gjatë ditëve në vijim Abdixhiku do të takohet me zyrtarë institucional të shtetit të Francës, për të diskutuar lidhur me zhvillimet e fundit politike, dialogun dhe rrugën integruese të Kosovës në strukturat euroatlantike, thuhet në komunikatën për media e LDK-së.