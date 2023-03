Komuna e Prishtinës, NP Termokos dhe BERZH nënshkruajnë marrëveshje për financimin e “Solar 4 Kosovo”

Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, kryeshefi ekzekutiv i NP “Termokos”, Fisnik Osmani dhe drejtori për bashkëpunim i Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZh), Sergiy Maslichenko, nënshkruajnë Marrëveshje për financimin e projektit “Solar 4 Kosovo”.

Bazuar në këtë marrëveshje BERZh do të financojë me një kredi prej 23.2 milion euro projektin “Solar 4 Kosovo”, i cili do të jetë një nga më të mëdhenjtë në Evropë dhe i pari në rajon, që do të sigurojë kapacitete shtesë termike, përmes shfrytëzimit të energjisë diellore.

Nëpërmjet vendosjes së paneleve solare në një hapësirë prej 58 mijë metrave katrorë do të rriten kapacitetet për 50 MW për të furnizuar me ngrohje edhe 12 mijë konsumatorë të rinjë.

Realizimi i këtij projekti do të mundësojë zgjerimin e rrjetit të ngrohjes edhe për një pjesë të lagjes “Arbëria” dhe “Tophane”.

“23.2 milionë EUR nga BERZh për “Solar 4 Kosovo”- një prej projekteve më të rëndësishme për Prishtinën. Falë këtij projekti, sistemi i ngrohjes në kryeqytet do të transformohet përmes energjisë diellore, duke ndikuar kështu dukshëm në përmirësimin e cilësisë së ajrit Faleminderit EBRD një nga partnerët tanë kryesor drejt prishtinaegjelber dhe Fisnik Osmani për punën e vazhdueshme në zgjerimin e rrjetit të ngrohtores Termokos në gjithë qytetin”, ka thënë kryetari i Prishtinës, Rama.

Projekti “Solar 4 Kosovo” financohet nga grantet e Qeverisë Gjermane dhe BE-së nëpërmes Bankës Gjermane për Zhvillim (KfW) në vlerë të 31.6 milionë eurove dhe 21.5 milionë eurove, si dhe nga një kredi e butë nga BERZh-i në vlerë të 23.2 milionë eurove, thuhet në komunikatën për media e Komunës së Prishtinës.