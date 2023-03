Policia ka njoftuar se Njësia për kontroll të autostradave gjatë kontrollit në trafik ka ndaluar automjetin i cili në zonën e kufizimit të shpejtësisë 80 km/h ka qenë duke lëvizur me shpejtësi 170 km/h.

Shoferit të këtij automjeti i është bërë matja e alkoolit ku ka rezultuar se është nën ndikimin e alkoolit në gjak me 1.05 promilë, i njëjti gjobitet me 300 €, 2 pikë negative dhe 9 muaj i ndalohet drejtimi i mjetit me veprim motorik, thuhet në postimin në Facebook të PK-së.