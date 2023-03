MKRS: Memoriali për fëmijët e vrarë dhe të zhdukur gjatë luftës po jetësohet

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit sot ka nënshkruar Memorandum Bashkëpunimi me Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina” për konsultimin dhe hartimin e dokumentit narrativ mbi memorializimin e fëmijëve të vrarë dhe të zhdukur gjatë luftës 1998-1999 në Kosovë.

Pas hartimit të dokumentit do të bëhet shpallja e konkursit ndërkombëtar për projektin e memorialit të fëmijëve. Ky proces me ndjeshmëri të lartë kërkon një analizë të thellë që rezultati të jetë dinjitoz dhe proporcional me qëllimin.

Memoriali është vendim i Qeverisë së Kosovës përmes të cilit do të nderohet dhe lartësohet kujtimi për fëmijët e vrarë dhe të zhdukur gjatë luftës, thuhet në postimin në Facebook të MKRS-së.