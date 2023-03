Policia arreston një person të dyshuar për shitblerje të substancave narkotike

Derisa një njësi policore kishte qenë në patrollim në qytetin e Vushtrrisë, kishte vërejtur një person me sjellje të dyshuara. Njësia policore ka filluar ta përcjellë të dyshuarin i cili kishte tentuar që të ikte mirëpo shumë shpejtë njësia policore ka arritur ta arrestoj personin në rrugën “Shemë Nallbani” në Vushtrri.

Gjatë kontrollit të personit, tek ai janë gjetur dymbëdhjetë (12) qese me substancë narkotike që dyshohej të jetë e llojit marihuanë.

Personi i dyshuar L.A., 26 vjeçar, është arrestuar dhe shoqëruar në Stacionin Policor Vushtrri. Rasti ka kaluar në kompetencë të Drejtorisë së Hetimit të Narkotikëve ndërsa qeset me substancën e dyshuar janë sekuestruar. Hetuesit e kësaj drejtorie do të vazhdojnë me hetimin dhe procedimin e rastit për dyshimin e kryerjes së veprës penale ,,Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e substancave narkotike, psikotrope dhe analoge, thuhet në postimin në Facebook të PK-së.