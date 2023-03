Krasniqi: Kurti pranoi gjithçka që kishte premtuar se nuk do të pranonte, me mashtrime të panumërta

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi ka reaguar duke thënë se më 27 shkurt në Bruksel, kryeministri Kurti e ka pranuar propozimin evropian kurse më 18 mars, ai u dakordua edhe për aneksin e zbatimit të kësaj marrëveshjeje, në më pak se tri javë, Albin Kurti pranoi gjithçka që kishte premtuar se nuk do të pranonte, përgjatë tërë jetës së tij politike me predikime të rrejshme e mashtrime të panumërta.

Krasniqi në postimin e tij në Facebook ka thënë se përtej mashtrimeve të tij, brenga ynë mbetet Kosova, qytetarët tanë dhe brezat e ardhshëm, të cilët, fatkeqësisht, përveç që e kanë humbur besimin në perspektivën që ofron Kosova, do ta trashëgojnë për vite me radhë konfliktin e ngrirë me Serbinë dhe kjo është pasojë direkte e gabimeve të Albin Kurtit që ka negociuar dhe mundësuar këtë marrëveshje që është e pamjaftueshme për Kosovën dhe që nuk i arrin qëllimet tona shtetërore e qytetare.