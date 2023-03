KMDLNj: Marshimi për drejtësi, i domosdoshëm për mbrojtje të drejtësisë

Dhomat e Specializuara apo Gjykata Speciale formalisht janë themeluar nga Kuvendi i Kosovës dhe janë pjesë e sistemit të drejtësisë së Kosovës kurse faktikisht, me asgjë nuk ndërlidhen me institucionet e Kosovës duke punuar në kundërshtim të plotë me mandatin që e ka në fushën e të drejtave të njeriut. Realisht, Gjykata Speciale me Kosovën ka lidhje vetëm se i arreston dhe i dënon qytetarët e saj thuaja, së paku deri më tani 100 qindpërqind shqiptarë.

KMDLN shumë herë ka reaguar kundër shkeljeve të shumta që iu janë bërë dhe po iu bëhen udhëheqësve ushtarakë dhe institucionalë gjykimi i të cilëve është paraparë të nisë me 3 prill 2023 dhe i konsideron të pafajshëm duke respektuar parimin e prezumimit të pafajësisë i cili në mënyrë brutale është shkelur nga Zyra e Prokurorit të Specializuar dhe Dhomave të Specializuara në shumë raste.

Në këtë kontekst KMDLNj ka përkrahur dhe do ta përkrahë çdo protestë, demonstratë apo manifestim që respektojnë rregullat demokratike në mbrojtje të të drejtave dhe drejtësisë të Hashim Thaçit, Jakup Krasniqit, Kadri Veselit dhe Rexhep Selimit, si në diasporë ashtu edhe brenda vendit.

Është gjykatë që si fakt kryesor për arrestim dhe dënim eventual e ka për bazë kriterin etnik pas së cilës përpiqet të sigurojë prova. Deri më tani, me dënime kapitale janë dënuar Nasim Haradinaj dhe Hysni Gucati si dhe Salih Mustafa. Po kjo gjykatë ka arrestuar ish themeluesit e UÇK-së, bartësit e luftës çlirimtare sikur edhe bartësit e posteve më të larta institucionale në Republikën e Kosovës; Hashim Thaçin, ish- president, ish- ministër për Punë të Jashtme dhe ish- kryetar i PDK-së, Jakup Krasniqin, ish- kryetar i Kuvendit të Kosovës për dy mandate dhe U. D. i presidentit të Kosovës, Kadri Veseli, ish- kryetar i Kuvendit të Kosovës thuaja për dy mandate dhe ish- kryetar i PDK-së si dhe Rexhep Selimi, ish- kryetar i Grupit parlamentar të LVV -së dhe deputet i Kuvendit të Kosovës.

Në mungesë të përkrahjes institucionale në Kosovë, jo për të ndërhyrë në drejtësi por për të siguruar një gjykim të drejtë, fer, të paanshëm dhe të pandikuar politikisht dhe grupet e interesit e që i obligojnë dokumentet ndërkombëtare për të drejtat e personave të privuar nga liria dhe Kushtetuta e Kosovës, organizimi i Marshimit për Drejtësi nga Platforma “Liria ka Emër“ mbetet reagim i qëlluar dhe i domosdoshëm qytetar në mbrojtje të të drejtave të Hashim Thaçit, Jakup Krasniqit, Kadri Veselit dhe Rexhep Selimit dhe, si i tillë do të përkrahet nga KMDLNj nga aspekti i të drejtave të njeriut të personave të privuar nga liria dhe respektimit të parimit të prezumimit të pafajësisë.

Drejtësia e paragjykuar nuk është drejtësi, është dhunim i të drejtave të njeriut dhe i standardeve ndërkombëtare për një gjykim të drejtë, të paanshëm dhe të pandikuar dhe, në këtë kontekst Marshimi për Drejtësi duhet t’i mbrojë këto vlera dhe këto standarde prandaj është i domosdodhëm si ditën kur do të organizohet Marshimi për Drejtësi, deri në kohën kur do të realizohet drejtësia për Hashim Thaçin, Jakup Krasniqin, Kadri Veselin dhe Rexhep Selimin përmes një gjykimi të drejtë, fer dhe të paanshëm, si vlera universale të të drejtave të njeriut që garantohen nga Deklarata Universale për të Drejtat e Njeriut e Kombeve të Bashkuara, Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut si dhe nga Kushtetuta e Kosovës, thuhet në komunikatën për media e KMDLNj-së.