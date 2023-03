Policia: Mos respektimi i kufizimit të shpejtësisë

Policia e Kosovës ka njoftuar se Njësia për Kontroll të Autostradave në zonën ku kufizimi i shpejtësisë është 80 km/h ka identifikuar shoferin duke drejtuar mjetin me shpejtësi 170 km/h.

Policia shoferin e ka gjobitur me 300€, 3 pikë negative dhe 3 muaj i është ndaluar drejtimi i mjetit me veprim motorik,

Policia do të vazhdojë me aktivitete të shtuara, me synim parandalimin e aksidenteve në komunikacionin rrugor dhe apelon tek shoferët që të bëjnë kujdes në komunikacion rrugor, thuhet në postimin në Facebook të PK-së.