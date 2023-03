Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama ka bërë të ditur se Qendra për trajtimin e qenve endacak është në fazën finale të ndërtimit, ku objekti ka marrë formë dhe janë duke u përfunduar punimet e brendshme.

Rama në postimin e tij në Facebook ka thënë se me përfundimin e këtij objekti, të gjithë qentë endacak të identifikuar në territorin e Prishtinës do të trajtohen – vaksinohen, shërohen dhe kastrohen/sterilizohen në këtë qendër.

Shumë shpejt do të fillojmë edhe me ndërtimin e Parkut të Kafshëve, me fokus në qentë me dhe pa pronarë, në një sipërfaqe prej 10 hektarëve në fshatin Slivovë.

Ndërtimi i Parkut tashmë është në fazën përgatitore të procedurave të brendshme të domosdoshme për realizimin e tij.