Rama: Kryeqyteti tashmë partner strategjik i KFV “Prishtina”     

Kryetari i Prishtinës, Rërparim Rama ka njotuar se kryeqyteti tashmë është partner strategjik i KFV “Prishtina”.

Rama në postimin e tij në Facebook ka thënë se është shumë i lumtur që nëpërmjet krijimit të ekipeve zyrtare të të vajzave në çdo shkollë të Prishtinës, organizimit të kampeve verore e ‘Ligave Shkollore’, ngritjes së kapaciteteve dhe vetëdijësimit, do të bashkëpunojnë ngushtë me UEFA Foundation for Children – financues të projektit për fuqizimin dhe përfshirjen e vajzave në futboll.