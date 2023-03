Presidentja: Personat me sindromën Down kanë shumë për të ofruar, ne duhet të sigurohemi që talenti të vlerësohet

Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani ka thënë se Dita Ndërkombëtare e Sindromës Down është në funksion të promovimit të ndërgjegjësimit, pranimit dhe përfshirjes së personave me sindromën Down, thuhet në faqen zyrtare të Presidentes së Kosovës.

Dita Ndërkombëtare e Sindromës Down është në funksion të promovimit të ndërgjegjësimit, pranimit dhe përfshirjes së personave me sindromën Down. Na duhet angazhim i përbashkët për një shoqëri ku të gjithë vlerësohen për atë që janë dhe ku secili ka mundësinë të arrijë potencialin e tij të plotë. Duke sfiduar paragjykimet tona, krijojmë një shoqëri gjithëpërfshirëse, në të cilën të gjithë ndihen të mirëpritur dhe të vlerësuar. Personat me sindromën Down kanë shumë për të ofruar, ndaj ne duhet të sigurohemi që talenti dhe aftësia e tyre të njihet dhe vlerësohet.