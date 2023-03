Kryeministri Kurti: Me fat muaji i Ramazanit, muaj i mëshirës dhe mirësisë, sjelltë paqe e lumturi në zemrën e secilit

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka uruar besimtaret e besimtarët muslimanë Ramazanin duke thënë se ky muaj i mëshirës dhe mirësisë, sjelltë paqe në shpirt e lumturi në zemrën e secilit.

Kryeministri Kurti në postimin e tij në Facebook ka thënë se bashkë me zgjerimin e kraharorit, të zgjerohet edhe sofra, bashkë me iftaret, me bujari të shtrohen udhë të reja që bashkojnë në mirësi, me bamirësi dhe në solidaritet me ata që kanë më pak, me përkushtim ndaj Zotit, me mendje tek e mira e udhëzim kah e drejta dhe me vullnet të fortë në rrugën e dashurisë e të dijes, për barazi e përparim të shoqërisë.