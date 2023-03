Nagavci: Marrëveshja për bashkëfinancimin e bursave ka për qëllim promovimin e lëvizjes së studentëve kosovarë në Francë

Ministrja e Arsimit, Arbërie Nagavci ka bërë të ditur se në mesin e shumë vendimeve të votuara në mbledhjen e Qeverisë, ishin edhe dy pika të rëndësishme për fushën e arsimit, Projekligji për Ratifikimin e Marrëveshjes për Bashkëfinancimin e Bursave të Arsimit të Lartë në Nivelin Master në mes të MAShTI dhe Ambasadës së Francës, Propozim vendimi i MAShTI për themelimin e Kolegjit Publik Ndërkombëtar të Biznesit–IBCM.

Nagavci në postimin e saj në Facebook ka thënë se marrëveshja për bashkëfinancimin e bursave ka për qëllim promovimin e lëvizjes së studentëve kosovarë në Francë dhe përforcimin e bashkëpunimit ekzistues në këtë fushë, marrëveshja është për një periudhë 6 vjeçare dhe do të mbështes 12 studentë të Kosovës për të studiuar në Francë, ndërkaq, sa i përket pikës 2, në koordinim me Zyrën e BE-së, Qeverinë e Republikës së Kosovës dhe përfaqësues të Kolegjit Ndërkombëtar të Mitrovicës, kemi themeluar grupin punues me qëllim të gjetjes së qëndrueshmërisë financiare për këtë institucion.