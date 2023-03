Presidentja Osmani: Asnjëherë nuk do të lejojmë të harrohet asnjë masakër, të vërtetën do ta themi e ta mbrojmë kudo

Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani ka përkujtuar 24-vjetorin e masakrës në Tërrnje të Suharekës.

Presidentja Osmani ka thënë se 24- vjet më parë, forcat e regjimit gjenocidal të Serbisë u futën në fshatin Tërrnje të Suharekës në orët hershme të mëngjesit dhe masakruan 46 fëmijë, gra e burra kjo shpërfaqë egërsinë e regjimit kriminal serb, i cili pati për cak banorët civilë, pavarësisht moshës, thuhet në faqen zyrtare të Presidentes së Kosovës.

Më shumë se dy dekada pas kësaj dite tmerri, kujtimi për ta mbetet i përhershëm.

Asnjëherë nuk do të lejojmë që të harrohet kjo masakër, sikurse edhe të gjitha të tjerat në gjithë Kosovën. Të vërtetën për to do ta themi dhe ta mbrojmë kudo.

Qoftë i përhershëm kujtimi për të vrarët e Tërrnjes!