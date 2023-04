Ideatorët e “Liria Ka Emër” ftojnë të gjithë qytetarët në “Marshin për Drejtësi”

Ideatorët e platformës “Liria Ka Emër”, Eliza Hoxha dhe Ismail Tasholli, kanë ftuar të gjithë qytetarët të marrin pjesë në “Marshin për Drejtësi”, i cili do të mbahet nesër më 2 prill nga ora 14:00.

Hoxha bëri thirrje që të gjithë së bashku të marshojnë për ata që dikur marshuan drejt lirisë.

“E vërteta e luftës së UÇK-së është e vërteta e secilit prej nesh është e vërteta e shtetit të Kosovës. Për historinë që nuk mund të rishkruhet. Ju ftojmë që me 2 Prill nga ora 14:00 të takohemi tek sheshi “Zahir Pajaziti” dhe të marshojmë drejt sheshit “Skenderbeu”, shtoi Hoxha.

Ajo falënderoi të gjitha kategoritë e shoqërisë, të cilat e kanë mbështetur realizimin e këtij marshi dhe janë solidarizuar me ish-krerët e UÇK-së të cilët po mbahen në Hagë.

“Falënderojmë: Organizatën e Veteranëve, të familjeve të dëshmorëve dhe invalidëve të luftës UÇK-së, Të burgosurit Politikë, Shoqatat e familjarëve të të pagjeturve, Të mbijetuarat e dhunës seksuale gjatë luftës, Partitë Politike joshumicë, Deputetët e Kuvendit të Kosovës, Bashkësitë Fetare, Klubet dhe tifozeritë sportive, Sindikatat e punëtorëve, Forumet rinore dhe organizatat studentore të të gjitha Univeristeve të Kosovës, Komunitetin Kulturor dhe artistik, Aleancat e Bizneseve dhe Odat Ekonomike, Komunat e Kosovës, Kryetarët e Komunave, Nënkryetarët, Drejtorët, Asamblistët dhe Administratën e tyre, Përfaqësuesit e komuniteteve joshumicë, Përfaqësuesit e kompanive transportuese, Shtypshkronjat që kanë ndihmuar, Gazetarët, analistët, mediat dhe përfaqësuesit e tyre, Influencerët, Zjarrëfikësit, Policinë e Kosovës, Shoqatën e TMK-së, Përfaqësuesit e të gjitha partive politike shqiptare në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni të Veriut, Luginë të Preshevës dhe Mal të Zi dhe të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës. Faleminderit të gjithëve për mbështetjen e madhe, dashninë dhe përkushtimin e secilit prej jush, veç e veç, që ne, me 2 prill, të Marshojmë të gjithë bashkë për Drejtësi. Kjo mbështetje e parezervë tregon peshën dhe nevojën për të dalë në mbrojtje të historisë tonë më të lavdishme, e cila sot është rrezikuar nga interpretime të reja. Ne besojmë në drejtësinë e paalternativë – me shpresën se asnjëherë nuk do të instrumentalizohet nga politika”, tha Hoxha.