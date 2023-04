Ministria e Mbrojtjes: Përfundon ushtrimi fushor “Iron Mike”

Ministria e Mbrojtjes bën të ditur se me qëllim të vlerësimit dhe testimit të kapaciteteve të Kompanisë së Mekanizuar për të ekzekutuar operacione sulmuese dhe mbrojtëse në nivel togu dhe kompanie, Regjimenti i parë i Forcave Tokësore ka realizuar ushtrimin fushor “Iron Mike” që ka kulmuar me ushtrimin final “Sulm në objektivë” që është realizuar me zjarr të drejtpërdrejt – LFX.

Ky ushtrim është vlerësuar nga Vëzhgues-Kontrollues të Komandës së Doktrinës dhe Stërvitjes së bashku me ata nga ushtria amerikane (SATMO).

Përfundimin e ushtrimit fushorë nga afër e ka përcjell zëvendës komandanti i FSK-së, gjeneral major Enver Cikaqi, komandanti i Forcave Tokësore, gjeneral brigade Hysen Dreshaj dhe Atasheu Amerikan Nënkolonel KIM, oficer e nënoficerë të FSK-së, thuhet në postimin në Facebook të Ministrisë së Mbrojtjes.