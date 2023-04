Abbott: Mbretëria e Bashkuar mbetet e përkushtuar për arritjen e drejtësisë për viktimat e krimeve të luftës

Ambasadori britanik në Kosovë, Nicholas Abbott ka deklaruar se Mbretëria e Bashkuar mbetet e përkushtuar për arritjen e drejtësisë për të gjitha viktimat e krimeve të luftës dhe krimeve kundër njerëzimit.

Abbott në postimin e tij në Twitter ka thënë se as lufta e UÇK-së dhe as e Kosovës për liri nuk janë në gjyq dhe as nuk duhet të gjykohen. Mbretëria e Bashkuar qëndron pranë ndërhyrjes së saj, si pjesë e NATO-s, si një kauzë e drejtë për të parandaluar një fatkeqësi humanitare dhe që të gjithë kosovarët të jetojnë të lirë nga represioni.