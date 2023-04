Kryeministri Kurti: Shënohet përvjetori i 74-të i themelimit të NATO-s, Kosova aspiron të anëtarësohet sa më parë

Megjithëse ende nuk është anëtare e NATO-s, mes vendeve aspirante për anëtarësim në këtë traktat, Kosova mbase është vendi më i rëndësishëm në historinë e NATO-s!, ky kapitull historie duhet kujtuar veçanërisht në datën historike të 4 prillit, sikur sot, kur shënohet përvjetori i 74-të i themelimit të NATO-s ka deklaruar kryeministri i Kosovës, Albin Kurti.

Kryeministri Kurti në postimin e tij në Facebook ka thënë se 24 vite pas luftës në Kosovë, fundi i së cilës u përshpejtua pikërisht nga NATO-ja, trupat e Forcës së Sigurisë së Kosovës, tashmë janë përfshirë në misione paqeruajtëse përkrah trupave amerikane. Teksa po kalon nëpër një fazë të transformimit në ushtri me aftësi komplete ndërvepruese luftarake dhe kapacitete të plota ushtarake, trupat e FSK-së po vazhdojnë të trajnohen sipas kritereve të NATO-s dhe të rriten e aftësohen për luftë moderne, krah ushtrive të vendeve të NATO-s, ku Kosova aspiron të anëtarësohet sa më parë.

Bashkë me kujtimet plot mirënjohje që Kosova ruan për historinë e angazhimit të NATO-s për t’u çliruar, Republika e Kosovës do të vazhdojë të ndjekë hapat e nevojshëm brenda institucioneve të saj dhe në arenën ndërkombëtare, drejt anëtarësimit tonë në NATO. Në Defender Europe 21 morëm pjesë me 330 ushtarë, ndërkaq këtë pranverë në Defender Europe 23 do të marrim pjesë me 1.365 ushtarë.