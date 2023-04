MSh: Marrëveshje bashkëpunimi për onkologjinë e fëmijëve

Me qëllim të zgjerimit të bashkëpunimit për Programin e Binjakëzimit në lidhje me onkologjinë pediatrike, Ministria e Shëndetësisë dhe Shërbimi Spitalor Klinik Univeristar i Kosovës nënshkruan Memornadumin e bashkëpunimit me Qendrën “Prinses Máxima” dhe “World Child Cancer-NL” të Utrecht, Holandë.

Marrëveshja u nënshkrua nga Ministri i Shëndetësisë Dr. Arben Vitia, U.D. drejtoresha e SHSKUK-së, Dr. Narqize Arënliu Hoxhaj, Z. Ferry van Schoonhoven, Kryetar i “Princess Máxima” për onkologji pediatrike dhe Znj. Gita Gallé, COO dhe CFO.

Kjo marrëveshje ka për synim partneritetin ndërmjet palëve, optimizimin e kujdesit mjekësor për fëmijët me sëmundje malinje që trajtohen në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, në mënyrë që të rritet shkalla e mbijetesës për këta pacientë dhe të përmirësohet kujdesi për ta.

Memorandumi do të ndikojë drejtpërdrejt në trajnimin, edukimin dhe këshillimin e mjekëve, infermierëve, teknikëve, hulumtuesve dhe profesionistëve të tjerë të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës në fushën e shërbimeve onkologjike për fëmijë, thuhet në komunikatën për media e MSh-së.