Mehaj: Drejtësia duhet të vendoset në mënyrë që historia të mos përsëritet

Ministri i Mbrojtjes, Armend Mehaj ka thënë se mospranimi i krimeve nga ana e pushtetit serb është t’i dënosh me vdekje për së gjalli familjarët e viktimave, është vrasje edhe më e rëndë se e para.

Mehaj në postimin e tij në Facebook ka përkujtuar banorët e fshatit Poklek e Çikatovë të Vjetër ku 24 vjet më parë përjetuan tmerrin e rëndë të një masakre barbare me autorë policinë e ushtrinë serbe që çnjerëzisht kryen gjenocid ndaj popullatës civile duke mos kursyer as fëmijët. Ata nuk do të harohen sepse mungesa e tyre ndihet çdo ditë.

Agresori të mos sillet si viktimë por të njoh realitetin, vetëm ashtu bëhet ndërtimi i paqes së qëndrueshme, të ardhmes së sigurtë.