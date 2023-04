Presidentja Osmani: Ajo çka kërkojmë edhe sot në këtë përvjetor është drejtësia për të gjitha viktimat

Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, së bashku me kryetarin e Kuvendit, Glauk Konjufca dhe kryeministrin Albin Kurti, kanë bërë homazhe në kompleksin memorial në Poklek.

Presidentja Osmani ka thënë se sot është një prej ditëve më të trishta të përkujtimit të viktimave të luftës së fundit në Kosovë.

Presidentja më tej ka thënë se kjo është një ndër dëshmitë më të fuqishme se regjimi serb kishte për qëllim shfarosjen e popullit tonë dhe kishte për qëllim që asnjë shqiptar të mos mbetet në tokën e Kosovës.

“Po ashtu edhe kjo masakër, ashtu sikurse edhe ajo në Çikatovë që do të shkojmë pas pak, dëshmojnë egërsinë e këtij regjimi dhe njëkohësisht janë edhe dëshmi e dhimbshme se si akoma nuk ka drejtësi për të gjitha këto viktima të popullit tonë. Personat që e kanë urdhëruar masakrën në Poklek dihen me emër dhe mbiemër, për ta janë mbledhur prova por për fat të keq regjimi i sotëm në Serbi nuk po vendos drejtësi dhe ata që urdhëruan këto masakra në fakt po shpërblehen me pozicione edhe më të larta në policinë e Serbisë. Kjo tregon që ajo mendësi që ka ekzistuar në vitet e 90-ta në Serbi akoma vazhdon edhe sot. Pra mendësia e mohimit të gjenocidit, mendësia që eliminon çdo mundësi për vënien para drejtësisë së kriminelëve që kanë kryer këto masakra dhe mendësia shkatërrimtare e cila ka quar drejt luftërave në ish-Jugosllavi. Ne i përkujtojmë të gjitha këto viktima, në veçanti fëmijët e vegjël, përfshirë edhe foshnjën 6 muajshe Lirie Muqolli, emri i së cilës edhe e dëshmon më së miri sakrificën e jashtëzakonshme që ka bërë populli i Kosovës për liri”, ka theksuar Presidentja.