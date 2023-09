Me sytë nga Europa, punëtorët e rinj sfidojnë rëndë bizneset vendore

Maliq Kosumi nga Gjilani, pronar i një furre në këtë qytet thotë se nga ikja e punëtorëve po dëmtohet edhe biznesi i tij.

Shumica e punëtorëve të larguar, sipas tij, kanë shkuar në Gjermani.

Ai thotë se ua ka ngritur pagat punëtorëve me rritjen e inflacionit.

Mungesa e perspektivës, kushtet jo të kënaqshme në punë, por edhe mosbesimi në institucione, po vlerësohen si disa nga faktorët që po shtyjnë të rinjtë të largohen nga Kosova. Teksa shifrat e njerëzve që po largohen për punë në vendet evropiane janë alarmuese, edhe bizneset vendore janë “në hallë” për punëtorë.

Kosumi thotë se ikja e të rinjve po imponohet pasi nuk po krijon kushtet e duhura për punëtorët në Kosovë.

Sipas Kosumit, për të bërë një jetë të dinjitetshme në vend, paga minimale duhet të jetë së paku 700 euro.

Ndërkohë moshat e reja dhe të mësme janë dy kategoritë që më së shumti po largohen nga vendi.



Gjilanisi rreth të 30-tave, Xhemajl Demi, thotë për KosovaLive se ka dalur në mënyrë të organizuar në Kroaci, për të siguruar një jetesë më të mirë.

“ Gjatë vitit të kaluar kam dalë në Kroaci për me punu punë krahu. Atje kemi dalë së bashku me një grup të punëtorëve, kemi qenë afër 30 veta të organizuar prej këtu ”, thotë ai.

Përkundër këtij vendimi të vështirë që kishte marrë, Demi thotë se ka punuar 5 euro për orë, dhe se, marrë parasysh të gjitha shpenzimet, nuk ia ka vlejtur.

“Puna ka shkuar shumë mirë, edhe pse paga s’u kon diçka shumë që me ia vlejtë me lëshu Kosovën. Jemi pagu’ 5 euro ora diku, po kemi pasë edhe shpenzime të mëdha se kemi pagu’ banesë e gjana ushqimore. Unë për veti u ktheva më së shumëti shkaku i ushqimit të thatë, ia nisa edhe me pasë probleme shëndetësore, dhe vendosa me u kthy se e pash që s’po ia vlen”, thotë ai.



“Nuk ia vlejke, edhe fitimi nuk dilke aq i madh sa me ndejtë, po edhe me probleme shëndetësore” shtoi ai.