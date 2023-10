Liqeni i Batllavës: Nën mëshirën e pakujdesisë dhe menaxhimit joadekuat

Pamja e bukur e Liqenit të Batllavës ka humbur madhështinë nga mbeturinat përreth, të hedhura nga qytetarë e vizitorë që e frekuentojnë liqenin dhe natyrën përreth.

Por, përveç mbeturinave, këtë ujë e ndotin edhe objektet hoteliere dhe shtëpitë, që ndodhen pranë liqenit të Batllavës, nga të cilat derdhen ujërat e përpunuara në liqen, përmes tubave të kanalizimeve që i kanë vendosura aty.

Bedri Statovci, banor në fshatin Batllavë të Komunës së Podujevës, rrëfen për gjendjen e mjedisit të Liqenit të Batllavës të mbushur me mbeturina dhe të ndotur. Ai kujton kohën kur filluoi ndërtimi i pendës së liqenit të Batllavës në vitin 1959, kur ishte fëmijë dhe kur në zonëne liqenit të sotëm kishte pasur vendbanime.

Sipas këtij banori të vjetër, liqeni kishte ndikuar në mjedisin përreth duke krijuar një mikroklimë në rrethinë dhe nga kjo në mënyrë indirekte edhe në kulturat bujqësore.

Bedriu e kujton liqenin atëherë më të pastër, gjersa sot e sheh më të ndotur se kurrë më parë nga mbeturinat e shpërndara përreth rrugëve, e madje edhe në ujin e liqenit.

Ai shpreh pakënaqesinë për mostrajtimin e ujërave të zeza, duke shpjeguar se plani për trajtimin e ujërave të zeza nuk është përfunduar me vite.

Ankesa të ngjashme dëgjohen edhe nga vizitorët që pushojnë pranë liqenit të Batllavës, të cilët shprehn kritik për mosmenaxhimin e mbeturinave, ndotjeve si dhe për mungesën e investimeve në infrastrukturë nga ana e komunës apo institucioneve shtetërore.

“Mbeturinat i marrim me vete për mos me e ndotë mjedisin këtu, por do ishte mirë që me passhporta që me i hudh aty ku duhet.”