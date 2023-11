Taksa e “zezë” për gratë kosovare

Të paktën 5 euro në muaj shpenzon një grua për blerjen e produkteve menstruale në Kosovë, për të cilat paguan dhe TVSH, ndonëse tash e shumë kohë po kërkohet që kjo tarifë të largohet. Në total i bie se një grua përgjatë një viti për produktet menstruale që janë nevojë e pashmangshme për të paguan, rreth 60 euro.

E teksa organet shtetërore s’e kanë në plan heqjen ose uljen e taksës, kjo shumë është e lartë, krahasuar me numrin e ulët të punësimit të grave në Kosovë. Sipas Agjensionit të Statistikave të Kosovës (ASK), vetëm 15.9 e grave në Kosovë janë të punësuara.

Në ndërkohë sipas Organizatës jo qeveritare, “EcoKos Women”, një familje mesatare në Kosovë shpenzon 10.3 euro në muaj për produktet menstruale.

E teksa në shumë vende të botës ka nisur praktika që gratë gjatë ciklit menstrual të lirohen në pushim mjekësor, një gjë e tillë ende nuk është as temë diskutimi në Kosovë.

Sfida mujore e grave



Xhylferie Begaj nga Malisheva thotë se trupi i saj e përballon me vështirësi ndryshimin që ndodhë në trupin e saj gjatë ciklit menstrual.

Ajo shprehet se e ka shumë të vështirë të punojë gjatë kësaj periudhe dhe shpesh ajo detyrohet të shkojë në shtëpi pa e përfunduar orarin e punës.

Për pothuajse një vit ajo bën punën e njëjtë në një market, ku i kërkohet që t’i ndihmojë njerëzit në kryerjen e pagesave, gjë që e bënë duke qëndruar në këmbë kryesisht, gjatë orarit 8 orësh.

“Në ditën kur më vjen cikli kam dhimbje të mëdha, s’mundem me qëndru as ul dhe as në këmbë, më duhet të nderpresë punën dhe të marrë leje që të shkojë në shtëpi”, theksoi ajo.