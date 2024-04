Kush dhe pse po i thotë “jo” shkollimit?

Erlida Mulaku

Braktisja e shkollës nga moshat e reja, është bërë dukuri shqetësuese në Kosovë. Ndonëse arsimi është i obligueshëm, shumë vajza e djem nuk arritën të përfundojnë as nëntë-vjeçaren.

Sipas statistikave të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, braktisja e shkollimit të obliguar nga fëmijët prej vitit 2020-2022 është 0.04%, ndërsa statistikat për fëmijët të cilët kanë mbetur jashtë shkollës ka rënë nga 3.6 % në vitin 2020 në 3.4 në vitin 2022.

Koordinatorja për të drejtat e njeriut nga MASHT-i, Merita Jonuzi, rrёfen pёr ekzistimin e njё ekipi pёr parandalim dhe reagim ndaj braktisjes dhe mosregjistrit në nivel nacional.

“Mbi këtë bazë, shkollave u është krijuar lehtësia e identifikimit, trajtimit dhe referimit të rasteve (në kohë reale) sipas legjislacionit në fuqi, mirëpo me gjithë trajnimet, sesionet informative në disa shkolla dhe në të gjitha DKA-të, ka nevojë të shtrirjes së informacionit në çdo shkollë,” tha Jonuzi për KosovaLive.

Sipas koordinatores, komunat me numrin më të madh të fëmijëvë që braktisin shkollimin obligativ janë Prishtina, Peja, Gjakova, Vushtrria.

Ndërkohë statistikat tregojnë që vetëm gjatë vitit 2022, 100 nxënës e braktisën shkollën në nivel vendi.

Numri më i madh i braktisjes u regjistrua në arsimin e mesëm të lartë.

Gjithsej 900 nxënës të tjerë të Kosovës nuk vijuan shkollimin gjatë vitit 2020-2021.

Madje, në këtë periudhë Kosova regjistroi 12 mijë nxënës më pak.

Arsyet më të shpeshta që çojnë në braktisjen e shkollës, sipas ekspertëve janë kushtet jo të mira ekonomike, kur fëmijët po detyrohen të punojnë. Në raste të tjera, vajzat detyrohen të lënë shkollimin, numër i madh evidentohet te komunitet.

Prindi i një fëmije që e ka braktisur shkollimin, thotë se fëmija i tij nuk e vijon mësimin për arsye shëndetësore dhe financiare të familjes.

“Për shkak të gjendjes shëndetësore time, djali nuk ka mujt me shku’ më në shkollë. Veç deri në klasë të gjashtë ka shku’ e tash po punon e po e mban familjen”, tha për KosovaLive ky prind që deshi të mbetet anonim.

Djali i tij tashmë 16 vjeçar nuk pranoi të fliste për këtë temë.

Fëmijët e komuniteteve më të prekurit nga fenomeni i braktisjes

Sipas drejtoreshës së sh.f.m.u “Gjergj Fishta”, Sanije Zhitija, arsyet e braktisjes së shkollimit nga fëmijët janë rrethanat familjare si mospërfshirja e familjes, neglizhenca e familjes, ekuilibri jo i duhur prindëror i familjeve.

“Fatkeqësisht prindërit shumë shpesh janë të papërgjegjshëm, ‘dorëzohen’ lehtë dhe shprehen të pafuqishëm për bashkëpunim. Puna e tyre me orare të gjata dhe sigurimi i ekzistencës – mbijetesa i bënë ata neglizhent ndaj rastit por edhe mosndjekja ligjore nga organet kompetente i len ata në ‘komoditetin e mosinteresimit”’, shtoi drejtoresha.

Ajo tregon për një rast kur një nxënës është trajtuar nga shkolla.

“Nxënësin D.R e kemi trajtuar që nga klasa e 4-të dhe e kemi mbajtë në shkollë duke përdorë strategjitë e caktuara vit pas viti konform nevojave dhe kërkesave (vizitave në shtëpi, takimi me nxënësin në marrëveshje me prindin – simulim i takimit të rastësishëm te këndi i preferuar i nxënësit). Organizimi i turnirit në futboll-referimi i lojës dhënia e rolit- përfshirja për ta bërë të dobishëm dhe të ndjehet mirë. Kthimi në shkollë pas pandemisë, deri te organizimi i provimeve klasore si shansi i fundit për ta marrë klasën paralel me gjeneratën. Mbështetja ka përfunduar aty ku kanë përfunduar kompetencat e shkollës si institucion”, thotë Zhitija.