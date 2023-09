Infermierët ia mësyejnë Perëndimit në kërkim të një pune e jete më të dinjiteshme

Me shumë vështirësi e kreu shkollimin në Kosovë, e bëri të pamundurën që ëndrra e tij e fëmijërisë të bëhet realitet, ënderr kjo mjekësia, profesion që e konsideron shumë human.

Filloi punën një vit më parë si infermier në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare (QKMF), në Malishevë, por jo për të punuar gjatë, sepse tani e mendon largimin nga Kosova.

Valton Mazreku tregon se cilat janë arsyet që vendosi të largohet nga Kosova dhe të lëshojë vendin e punës për ta vazhduar në një shtet tjetër.

“Pas shumë vështirësive realizova ëndrrën time dhe fillova të shkollohesha në këtë fushë, shkollën e mesme të mjekësisë dhe Fakultetin e Infermierisë në Universitetin e Prishtinës. Pas përfundimit të studimeve universitare, fillova punën që e ëndërrova, por me kohë vendosa t’i jap vetës një mundësi më të mirë punësimi dhe një pagesë shumë më të mirë, ” tha ai.

Sipas Sindikatës së Infermierëve, gjatë këtij viti deri më 1 korrik 2023 Kosovën e kanë braktisur mbi 350 infermierë, e kjo shifër do të jetë afër 850 deri në fund të vitit. Janë edhe mbi 3500 infermierë të tjerë që janë në proces të shkuarjes kryesisht në Gjermani, të cilët kanë përfunduar kursin e gjuhës gjermane, kanë kontrata të punës në klinika në Gjermani dhe shtete të tjera.

Valton Mazreku tregon rreth përpjekjeve për punësim dhe aftësim në profesionin e tij, por jo në Kosovë.

Kursin e gjuhës është duke e përfunduar, e thotë se arsyeja pse e zgjodhi Gjermaninë, është se ky vend po kërkon një numër të madh të infermierëve. Ai thotë se nuk do ta lëshojë nga dora një mundësi të tillë: i ka përfunduar pothuajse të gjitha procedurat që nevojiten për punë atje, dhe brenda muajit beson se do të fillojë punën atje .

”Ndjej keqardhje për vendin tim, sepse u arsimova që të punoj këtu, por që me një rrogë 300-400 euro nuk do të vazhdoj të punojë këtu”, tha ai.

Largimi i mjekëve dhe infermierëve nga Kosova, viteve të fundit, kryesisht drejt vendeve të Bashkimit Evropian, është problem i madh dhe shqetësues është numri i lartë i infermierëve që po lëshojnë vendin e tyre.

Kryetari i Sindikatës së Infermierëve, Përparim Berisha rrëfen për shifrat alarmuese të infermierëve të larguar dhe shkaqet që po dërgojnë në këte dukuri.

“Infermierët e Kosovës po ballafaqohen me paga të ulëta, kushte të rënda të punës, moszbatimi i kontratës kolektive, shpallja e rrallë e konkurseve për pranim të infermierëve të rinj në punë pavarësisht që ka mungesë të madhe në secilën klinikë, repart….

Në Shërbimin Spitalor dhe Klinik Universitar të Kosovës (SHSKUK), Qendrën Klinike Universitare të Kosovës (QKUK) dhe Qendrat e mjekësisë familjare (QMF) të Kosovës ka mungesë të madhe të infermierëve. Sipas tij, ka shumë reparte ku një infermier duhet të kujdeset për rreth 30 pacientë. Kriza thellohet edhe më shumë gjatë sezonit veror dhe dimëror kur një pjesë e punëtorëve nisin pushimin vjetor. Aktualisht janë rreth 2700 infermierë të papunë.

Infermierët po shkojnë në Gjermani dhe Austri, thotë ai..

Sipas tij, liberalizimi i vizave do ta lehtësojë ikjen e këtyre infermierëve.

“Liberalizimi i vizave do të lehtësojë edhe më shumë ikjen e infermierëve për në shtetet e Bashkimit Evropian. Infermierët do të kenë mundësi që të shkojnë vet të kerkojnë punë dhe të shohin nga afër kushtet e punës, sepse deri më tani infermierët kanë shkuar për punë në BE përmes agjensioneve të ndryshme për punësim.”