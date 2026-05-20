Punëtoria SAFEline në Sarajevë bashkoi të rinjtë rreth shëndetit mendor dhe sigurisë digjitale
Në kuadër të iniciativës SAFEline, partnerët tanë në Sarajevë organizuan me sukses një punëtori dyditore të fokusuar në shëndetin mendor, sigurinë digjitale dhe fuqizimin e të rinjve. Aktiviteti mblodhi rreth 50 nxënës nga shkolla të mesme të ndryshme të Kantonit të Sarajevës.
Punëtoria krijoi një hapësirë edukative dhe interaktive, ku të rinjtë patën mundësinë të diskutojnë disa nga sfidat më të rëndësishme me të cilat përballet gjenerata e sotme digjitale, përfshirë ngacmimin kibernetik, dhunën online, privatësinë, inteligjencën artificiale dhe mirëqenien emocionale.
Ngjarja u hap zyrtarisht nga Prof. Dr. Meliha Bašić, Dekane e Fakultetit Ekonomik në Sarajevë, e cila theksoi rëndësinë e edukimit të të rinjve në një mjedis digjital që po ndryshon me shpejtësi. Të pranishmëve iu drejtua edhe Iman Čoko, anëtare e re e Këshillit Komunal të Stari Grad, e cila nënvizoi rëndësinë e pjesëmarrjes aktive të të rinjve në shoqëri.
Në emër të organizatorëve, pjesëmarrësit u përshëndetën nga Dr. Sci. Amra Alagić dhe Prof. Ass. Kemal Kačapor, të cilët theksuan rëndësinë e krijimit të hapësirave të sigurta dhe mbështetëse për mësim, diskutim dhe zhvillim të të rinjve.
Një pjesë e rëndësishme e programit ishte prezantimi i hulumtimit mbi transformimin digjital dhe format e reja të dhunës mes bashkëmoshatarëve në hapësirat online në Bosnje dhe Hercegovinë. Diskutimet u fokusuan në ngacmimin kibernetik, anonimitetin, viralitetin, gjurmët digjitale dhe zakonet online të të rinjve.
Sesione edukative dhe punëtori interaktive u udhëhoqën nga Melisa Alagić-Hadžialić dhe Anesa Vilić, ku u trajtuan tema si ngacmimi kibernetik dhe dhuna online, rreziqet digjitale, efekti i dëshmitarit, ndikimi i rrjeteve sociale në shëndetin mendor, teknikat e qetësimit dhe krijimi i zakoneve të shëndetshme digjitale.
Dita e dytë e punëtorisë SAFEline iu kushtua sigurisë digjitale dhe përvojave praktike të të nxënit. Pjesëmarrësit u njohën me bazat e sigurisë online nga Prof. Kemal Kačapor, i cili shpjegoi koncepte kyçe si fjalëkalimet e sigurta, autentifikimi me dy faktorë, mbrojtja e të dhënave dhe rëndësia e përditësimeve të rregullta të sistemeve.
Në një sesion tjetër, Dr. Sci. Amra Alagić trajtoi kërcënimet moderne online, me fokus të veçantë te inteligjenca artificiale, manipulimi digjital, phishing, vjedhja e identitetit dhe mbrojtja e privatësisë online.
Punëtoria përfshiu gjithashtu aktivitete praktike në grupe, ku pjesëmarrësit bashkëpunuan në zgjidhjen e detyrave, prezantuan ide dhe forcuan aftësitë e punës ekipore dhe të mendimit kritik. Në përmbyllje të aktivitetit, të rinjtë morën pjesë në një kuiz interaktiv të njohurive, ku ekipet më të suksesshme u shpërblyen me çmime simbolike.
Punëtoria SAFEline në Sarajevë dëshmoi rëndësinë e bashkëpunimit rajonal dhe të iniciativave të fokusuara tek të rinjtë, të cilat adresojnë njëkohësisht sigurinë digjitale dhe mirëqenien mendore. Përmes edukimit, dialogut dhe të nxënit interaktiv, projekti vazhdon të fuqizojë të rinjtë me njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për të lundruar në botën digjitale në mënyrë më të sigurt, më të përgjegjshme dhe më të vetëbesueshme.
Organizatorët falënderojnë të gjithë pjesëmarrësit, folësit, edukatorët dhe partnerët për kontributin e tyre në krijimin e një atmosfere frymëzuese dhe për angazhimin aktiv gjatë dy ditëve të punëtorisë.