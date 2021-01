MKRS përkrah themelimin e kolegjiumit për kulturë, rini e sport, në AKK

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, në kuadër të përkrahjes së pushtetit lokal në Kosovë, ka nënshkruar memorandum për themelimin e kolegjiumit për kulturë, rini e sport, në Asociacionin e Komunave të Kosovës me synim rritjen e koordinimit mes pushtetit qendror dhe pushteteve lokale në fushat përkatëse që janë në interes të MKRS-së.

Ministrja e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Vlora Dumoshi, në emër të MKRS-së, e ka nënshkruar memorandumin e bashkëpunimit me Sazan Ibrahimin, drejtor Ekzekutiv i Asociacionit të Komunave të Kosovës (AKK).

Qëllimi i memorandumit është mbështetja e MKRS-së për themelimin për herë të parë, të kolegjiumit të kulturës, rinisë dhe sportit, ku janë të përfshira edhe trashëgimia kulturore, e drejta e autorit dhe të drejtat e përafërta.

Ky është kolegjiumi i 18 i themeluar nga AKK, i cili është në funksion të nxitjes për krijimin e njohurive të reja, përmirësimin dhe promovimin e punës së zyrtarëve komunal duke zhvilluar dhe ofruar shkëmbim përvojash dhe trajnime në mbështetje të zhvillimit të qëndrueshëm në komunat e Republikës së Kosovës, krejt kjo me qëllimin final të avancimit të fushave që i mbulon Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit.

MKRS-ja nëpërmjet memorandumit përkrah financiarisht themelimin e këtij kolegjiumi duke mundësuar takimet e rregullta të drejtorëve të drejtorive komunale për kulturë, rini dhe sport, takime në të cilat do të merr pjesë gjithmonë edhe një përfaqësues i MKRS-së.

Takimet do të mbahen në baza të rregullta periodike kohore me 4 deri në 6 takime për çdo vit, ku përpos shkëmbimit të përvojave të drejtorive komunale do të bëhet identifikimi i kërkesave për trajnime dhe ngritje të kapaciteteve komunale për fushat që i mbulon MKRS-ja në mandatin e saj.

Me këtë rast, ministrja Dumoshi, vlerësoi se bashkëpunimi i MKRS-së me AKK-në është i një rëndësie tejet të veçantë pasi konkretizohen hapat e mëtejmë për rritjen e koordinimit mes pushtetit qendror dhe pushteteve lokale në fushat përkatëse të MKRS-së, thuhet në komunikatën e dërguar nga MKRS.

“Asociacioni po bën një punë të madhe në koordinimin e komunave, gjë e cila ua lehtëson dhe mundëson edhe ministrive që të kenë një komunikim konkret me përfaqësues të komunave të Kosovës. MKRS-ja punën më të madhe e bën nëpër komunat e Kosovës pa përjashtim. Fjala vjen, në fushën e sportit kemi 88 projekte në investime kapitale, me buxhet të përcaktuar. Gjithashtu, ministria ka edhe projekte tjera financiare në fushën e kulturës, rinisë dhe fushat tjera të cilat janë në domenin e saj, e të cilat investohen nëpër komunat e Kosovës”, e informoi ministrja Dumoshi drejtorin e AKK-së.

“Është vlerësim i yni që nëpër komuna ka mungesë të kapaciteteve, sidomos në trashëgimi dhe ky kolegjium është hapi i parë i cili do të ndikojë në caktimin e prioriteteve për të ardhmen dhe do të sigurohen informatat e nevojshme për kërkesat nevojshme që kanë komunat”, tha tutje ministrja Dumoshi, duke potencuar faktin se MKRS-ja është e gatshme të marrë pjesë në këto takime të kolegjiumit.

Nga ana e tij, drejtori Sazan Ibrahimi, e falënderoi ministren për mbështetjen e dhënë të MKRS-së, përmes të cilës mundësohet themelimi i kolegjiumit.