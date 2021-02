Selimi: Çdokush që tenton të përfitojë jashtëligjshëm do të jetë cak i hetimit

Ministri në detyrë i Drejtësisë, Selim Selimi, së bashku me drejtorin e përgjithshëm të AAPSK-së, Kushtrim Cukaj dhe zëvendëssekretarin, Ardian Bajraktari, kanë vizituar Depon Qendrore për Mallrat e Konfiskuara, që ka për qëllim administrimin më efikas të pasurive të sekuestruara apo të​ konfiskuara, thuhet në komunikatën për media e Ministrisë së Drejtësisë.

Gjatë kësaj vizite, Selimi tha është njoftuar për së afërmi me kapacitetet e kësaj depoje e cila ka për qëllim administrimin më efikas të pasurive të sekuestruara apo të​ konfiskuara,

Sipas tij, konfiskimi i pasurisë së paligjshme mbetet prioritet dhe mekanizëm kryesor për luftim të suksesshëm kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.

“Çdokush që tenton të përfitojë jashtëligjshëm do të jetë cak i hetimit dhe askush nuk do të jetë mbi ligjin. Shteti nuk do të ndalet së sekuestruari dhe konfiskuari çdo pasuri që fitohet në mënyrë të paligjshme”, tha Selimi.