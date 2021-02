Filmi artistik “Zgjoi” fiton tri çmime kryesore në festivalin Sundance

Filmi artistik nga Kosova, “Zgjoi” me regji nga Blerta Basholli ka fituar tri çmime kryesore në festivalin më të madh të filmit të pavarur në SHBA Sundance.

“Zgjoi” mori çmimin si filmi më i mirë, Blerta Basholli si regjisorja më e mirë dhe çmimin e publikut e mori Yll Uka, producenti i filmit.

Filmi “Zgjoi” është frymëzuar nga historia e vërtetë e Fahrijes (interpretuar nga Yllka Gashi) nga Krusha e Madhe, e cila në kërkim të burrit të saj të humbur gjatë luftës në Kosovë, fillon një biznes bujqësor për t’a siguruar mbijetësën e familjes, në një ambient tradicionalisht patriarkal ku ambicia për t’u zhvilluar nuk shihet me sy të mirë.

Në rolin kryesor luan Yllka Gashi, në rolet tjera luajnë Çun Lajçi, Kumrije Hoxha, Aurita Agushi, Kaona Sylejmani, Mal Noah Safçiu, Adriana Matoshi, Astri Kabashi, Molikë Maxhuni, Blerta Ismaili, Valire Haxhijaj Zeneli, Armend Smajli, Ilir Prapashtica, Xhejlane Terbunja, Shkelqim Islami etj; me producent Yll Ukën, drejtor fotografie Alex Bloom, montazher Enis Saraçi dhe Félix Sandri, dhe me bashkëproducentë Valon Bajgorën, Agon Ukën, Britta Rindelaub, Kristijan Burovski, Tomi Salkovski dhe Paskal Semini.

Ambasada Amerikane në Kosovë ka përgëzuar regjisoren Blerta Basholli për filmin “Zgjoi” që fitoi tri çmime kryesore në Festivalin e filmit Sundance, thuhet ne postimin në Facebook e Ambasadës Amerikane në Kosovë.

Yesterday, Blerta Basholli’s “Hive” became the first film in its category to win the Grand Jury Prize, the Directing Award, & the Audience Award in the World Cinema Dramatic Category at the SundanceFilm Festival

Sundance Film Festival

Congratulations to Blerta and her cast & crew! https://fb.watch/3qahyereVX/

Edhe Amabasada franceze përgëzoi regjisoren Blerta Basholli për filmin “Zgjoi”.