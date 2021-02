Hoxhaj: Rimëkëmbja e shëndetësisë fillon me mbështetjen e sektorit farmaceutik vendor

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, njëherësh kandidati për kryeministër, Enver Hoxhaj, i shoqëruar nga kandidati për deputet Abelard Tahiri, ka vizituar fabrikën për prodhimin e produkteve farmaceutike “Trepharm”.

Përderisa Hoxhaj është njoftuar me punën e kësaj fabrike, ka premtuar se me të marrë drejtimin e qeverisë do të ofrojë mbështetje për këtë sektor, të cilin do ta shpallin sektor strategjik për vendin, thuhet në komunikatën për media e PDK-së.

“Mbeta jashtëzakonisht i fascinuar me investimin që ka bërë z. Prishtina në prodhimin e produkteve farmaceutike të cilat eksportohen kryesisht në vende evropiane jashtë Kosovës, me teknologjinë më të avancuar që mund të ofrojë dikush jo vetëm në Ballkan po edhe më gjerë. Kjo është dëshmia më e mirë që në të ardhmen qeveria të cilën do ta udhëheqi unë do ta jep maksimumin që të ndihmohet ky sektor, i cili do të shndërrohet në qeverinë time si sektor strategjik që të konkurrojë me të tjerët edhe në rajon edhe në Evropë dhe që përmes kësaj të krijohen vende të reja të punës”, ka thënë ai.

Hoxhaj ka theksuar se si parti do të ofrojnë politika të favorshme fiskale dhe lehtësira të tjera për bizneset vendore, sidomos për ato që eksportojnë në Ballkan, në Evropë dhe vende tjera të botës.

“Për ne si PDK e cila garon në këto zgjedhje është më rëndësi që sektori privat ta gëzojë mbështetjen dhe ne do të ofrojmë sa politika të favorshme fiskale po aq edhe mbështetje në formë të granteve përmes fondit prej 500 milionë euro që të ndihmohen kompani të veçanta, sikurse t’iu ndihmojmë këtyre që të eksportojnë në Ballkan dhe në Evropë dhe nëpër pjesë të tjera të botës”, ka thënë ai.

Ndërkaq, drejtori ekzekutiv i fabrikës “Trepharm”, Mërgim Prishtina ka thënë se pret mbështetje nga qeveria e ardhshme e Kosovës dhe lehtësira në eksport.