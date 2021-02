KMDLNj: Të formohen institucione të Kosovës pa vonesë dhe pa kundërshtime

Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut ka vlerësuar se pas zgjedhjeve të 14 shkurtit situata politike është qartësuar shumë.

KMDLNj mendon dhe kërkon që opozita e ardhshme të tregohet konstruktive dhe bashkëpunuese e plotë në procesin e formimit të institucioneve pa vonesë dhe pa kundërshtime thuhet në komunikatë për media e KMDLNj-së.

“Pas zgjedhjeve të 14 shkurtit 2021, situata politike u qartësua shumë. Pozita e ardhshme ka siguruar pushtet absolut duke udhëhequr me ekzekutivin, me fuqi të madhe në Kuvendin e Kosovës dhe duke e marrë edhe postin e Presidentit. Pozita e ardhshme ka deklaruar se nuk do të bëjë koalicion me asnjë parti shqiptare duke e marrë përgjegjësinë e plotë për të gjitha proceset dhe vendimmarrjen në Kosovë.

Në këtë kontekst kur vota e pjesës më të madhe të votuesve ka vendosur për vendimmarrjen,

KMDLNj mendon dhe shpreson se opozita e ardhshme duhet në mënyrë unanime ta votojë Qeverinë Kurti 2, Albin Kurtin, kryeminister sikur edhe Vjosa Osmanin presidente.

KMDLNj kërkon që çështja Kurti të mos dërgohet në Gjykatë Kushtetuese sepse, pa nevojë vonohen proceset tjera e që duket se do të jenë përgjegjësi absolute e pozites së ardhshme. Do të ishte shumë mirë, politikisht dhe moralisht që Qeveria e ardhshme të mos pengohet, jo në 100 ditë të ardhshme por në 12 muaj të ardhshëm.

Opozita e ardhshme, me deklaratën përjashtuese të kryeministrit të ardhshëm, lirohet nga çdo përgjegjësi në planin e vendimmarrjes e që i lë mundësi për konsolidim të opozites për zgjedhjet e ardhshme lokale. Në demokraci, votuesi i përcakton rregullat e lojës poliitke ndërsa të zgjedhurit dihet t’i zbatojnë ato. Në rastin konkret ëdhtë përcaktuar qartë adresa e vendimmarrjes dhe përgjegjësisë andaj çdo përpjekje për pengim të procesit është dhunim i vullnetit të shumices”.