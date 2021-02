IKSHPK: Janë raportuar 398 raste pozitive, që paraqet numrin më të madh të rasteve këtë vit

Instituti Kombëtar i Shëndetësisë së Kosovës përmes postimit në Facebook, apelon tek të gjithë qytetarët, institucionet dhe organizatat publike dhe private, për respektimin dhe ndërmarrjen e të gjitha masave të nevojshme për parandalimin, menaxhimin dhe kontrollin e infeksionit COVID-19, për arsye se sot janë raportuar 398 raste pozitive, që paraqet numrin më të madh të rasteve këtë vit.

Masat parandaluese janë të njejta me aksent të veçantë se personat pozitiv duhet të qëndrojnë në shtëpi për të parandaluar përhapjen në familje dhe në komunitet, me zvogëlimin e kontakteve, do ta bëjmë të mundur ndërprerjen e përhapjes së infeksionit.

Grumbullimi i qytetarëve pa maska dhe pa mbajtje të distancës shton rrezikun e përhapjes së infeksionit përderisa virusi SARS-COV-2 është prezent në mesin tonë.