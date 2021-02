Bajrami: Dy hajnat e 2.1 milionëshit janë në burg, gjithë përfituesit nën hetime

Hykmete Bajrami tani ish ministrja e Financave ka shkruar në rrjetin social në Facebook për vjedhjen e Thersarit të shtetit.

Ajo ka thënë se vjedhja e Thesarit është duke u zbardhur, dy persona janë në burg kurse përfituesit tjerë janë nën hetime dhe se rastin e ka denoncuar edhe sot kërkon që të gjithë hajnat duhet të marrin denime kapitale.

“Hajnat do t’i denoncoj në secilën pozitë që do të jem. Edhe si deputete do të jem zëri i gjithë atyre qytetarëve që më kanë votuar tash më shumë se në zgjedhjet e kaluara”, ka thënë Bajrami.