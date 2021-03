Përfaqësuesi i Posaçëm i Bashkimit Evropian për Dialogun Beograd – Prishtinë dhe çështje të tjera rajonale të Ballkanit Perëndimor, Miroslav Lajčák sot viziton Kosovën, njofton Zyra e Bashkimit Evropian.

Ai më parë do ta viton Prishtinën ku do të qëndrojë tre ditë. Ai do të takohet me krerët e institucioneve dhe liderë të partive.

Lajčák pas vizitës në Prishtinë viziton Beogradin më 3 dhe 4 mars dhe Malin e Zi më 4 dhe 5 mars.