Handikos pranon paisje ndihmëse për personat me aftësi të kufizuara

Handikos ka pranuar një kontigjent prej 253 paisjeve ndihmëse për personat me aftësi të kufizuara nga ‘’Rotary Club Prishtina International”, me mbështetje të Shoqatës “Konvoi der Hoffnung”.

Durim Gashi nga Handikos ka shprehur falënderime për këtë donacion, duke theksuar se këto pajisje kanë qenë shumë të nevojshme dhe në mungesë, për shkak edhe të kostos së lartë.

“Kontingjenti që kemi marrë me pajisje ndihmëse janë të natyrave të ndryshme. Mungojnë tek ne, janë të llojllojshme dhe kushtojnë shumë shtrenjtë. Bashkë me kolegët ne veç kemi fillu me i identifiku njerëzit që kanë nevojë për këto pajisje. Krejt ata kanë me kalu nëpër një proces të vlerësimit ”, tha Gashi.