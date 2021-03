Kryesia: Seanca konstituive e Kuvendit mbahet më 22 mars

Kryesia e Kuvendit të Republikës së Kosovës, e Legjislaturës VII, është mbledhur sot nën drejtimin e kryeparlamentares dr. Vjosa Osmani, për të diskutuar lidhur me përgatitjet për seancën konstituive të Legjislaturës VIII të Kuvendit të Republikës së Kosovës.

Në mbledhje ishin të pranishëm edhe përfaqësuesit e subjekteve politike parlamentare të Legjislaturës VIII.

Kryetarja Osmani bëri të ditur se seanca konstituive e Legjislaturës VIII të Kuvendit do të mbahet të hënën, më 22 mars 2021, në orën 10:00. Ajo njoftoi se seanca do të kryesohet nga deputeti më i vjetër në moshë, i shoqëruar nga deputeti më i ri. Pikë e parë e seancës do të jetë formimi i komisionit të përkohshëm për verifikimin e kuorumit dhe të mandateve, për t’u pasuar me betimin e deputetëve.

Seanca konstituive do të përmbyllet me zgjedhjen e kryetarit dhe nënkryetarëve të Kuvendit. Në mbledhjen e sotme të Kryesisë, po ashtu u përcaktuan edhe ulëset për grupet parlamentare. Kështu, konform rregullores dhe praktikës së deritashme, grupi më i madh parlamentar (Vetëvendosje), do të ulet në qendër, grupi i dytë me radhë (PDK), në anën e djathtë të kryesuesit të seancës, ndërsa grupi i tretë (LDK), në anën e majtë të kryesuesit. Përcaktimi i ulëseve për grupet e tjera do të bëhet gjatë ditëve në vijim.

Kryesia e Kuvendit vendosi gjithashtu që më 17 – 19 mars të bëhet regjistrimi i deputetëve të Legjislaturës së VIII, thuhet në komunikatën për media e Kuvendit të Kosovës.