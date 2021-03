Mbështetja e LDK në drejtim të regjistrimit të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut

Sot, kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku me bashkëpunëtore, priti në takim zëvendëskryeministrin e parë të Maqedonisë së Veriut, Artan Grubi, i shoqëruar nga ambasadorja e Maqedonisë së Veriut në Kosovë, Shpresa Jusufi.

“Bashkë me mikun e kahmotshëm z. Grubi biseduam për çështjet e rëndësisë së veçantë, jo vetëm partiake por edhe për relacionet e shqiptarëve të Kosovës me shqiptarët e Maqedonisë së Veriut. Më lejoni të shpreh falënderimet më të thella për kontributin që klasa politike jep për avancimin e të drejtave të shqiptarëve në shtetin e tyre. Ju bëj thirrje strukturave të LDK-së në diasporë që të ndihmojnë në regjistrimin e popullsisë shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Ashtu siç jeni të njoftuar njëra prej shtyllave të platformës sonë politike është bashkëpunimi me partitë shqiptare në rajon, dhe ky bashkëpunim është jo vetëm origjinal dhe tradicional por edhe i domosdoshëm për marrëdhëniet tona në të ardhmen”, tha kryetari Abdixhiku.