Hoti: Qeveria do të krijon kushte për shkollimin e fëmijëve me Sindromën Down

Kryenministri në detyrë, Avdullah Hoti në Ditën Botërore të Sindromës Down ka thënë se Qeveria e Republikës së Kosovës edhe një herë zotohet se do t’i shfrytëzojë të gjitha mundësitë për trajtim të barabartë dhe për krijimin e kushteve të nevojshme për shkollimin dhe zhvillimin e fëmijëve të prekur me këtë sindromë.