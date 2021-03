Kurti: Qeveria e re do të punojë për t’i fuqizuar sa më shumë personat me sindromën down

Në Ditën Botërore të Sindromës Down, kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, njëherazi kryeministri në ardhje, Albin Kurti, bashkë me ushtruesen e detyrës së presidentes, Vjosa Osmani, deputetet e legjislaturës së re, Arbërie Nagavci e Jeta Statovci dhe aktivisten politike që për shumë vite është angazhuar në përmirësimin e jetës së grupeve të cenueshme të shoqërisë, themeluesen e shoqatës Down Syndrome Kosova,Leonora Bajraktari-Shabani, vizituan qendrën e Down Syndrome Kosova, ku u pritën nga drejtoresha ekzekutive, Sebahate Beqiri, anëtarët e bordit, stafi i DSK-së dhe prindërit e fëmijëve me sindromën down.

Bashkëbisedimit në këtë takim i parapriu një prezantim i qendrës nga drejtoresha, Beqiri, ku Kurti dhe Osmani patën rastin ta shohin ambientin, dhomat e terapisë dhe të njoftohen me disa fëmijë që angazhohen në ambientet e DSK.

Beqiri po ashtu informoi me programet e kësaj qendre, punëtoritë dhe aktivitetet tjera që zhvillohen për t’i fuqizuar personat me sindromën down. Ajo tha se nga institucionet e reja pret përkrahje dhe mbështetje në punën e tyre për shkak se mirëqenia e personave me sindromën down është detyrë dhe përgjegjësi e të gjithë neve.

Kurti e falënderoi Beqirin për prezantimin e qendrës dhe punës që zhvillohet aty, duke kujtuar që edhe përmes zotimit për t’u kujdesur e për të ndihmuar sidomos ata që kanë më së shumti nevojë qeverisja e re ka marrë një mandat kaq të fuqishëm, ai theksoi se do të punojmë për t’i fuqizuar sa më shumë personat me sindromën down dhe prindërit e tyre.