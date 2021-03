Osmani: Kosova u varfërua, mbeti pa ikonën e humorit, aktorin Rasim Thaçi-Cima

Për vdekjen e aktorit dhe humoristit të madh Rasim Thaçi-Cima, kandidatja për presidente, Vjosa Osmani ka ngushëlluar familjen, kolegët dhe gjithë popullin e Kosovës.

Kosova u varfërua, mbeti pa ikonën e humorit, aktorin dhe njeriun e mirë që na fali shumë kujtime. Humori i tij ishte dritë edhe në ditët tona më të errëta, ishte rezistencë ndaj sistemit shtypës, ishte shpresë për ditë më të mira, do ta kujtojmë përherë me mall humorin e tij, ka thënë Osmani në postimin e saj në Facebook.

Me pikëllim të thellë sot pranuam lajmin e ikjes së aktorit dhe humoristit të madh Rasim Thaçi-Cima.

Ai na bëri të qeshim gjithë jetën e tij. Ne sot jemi të pikëlluar, sepse ikja e Cimës do ta lë një zbrazëtirë të madhe. Por, ne do ta kujtojmë përherë me mall humorin e tij!